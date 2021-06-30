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В Токио могут продлить COVID-ограничения на время Олимпиады

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Власти Японии рассматривают возможность продления ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, в Токио и других районах страны на время проведения Олимпиады, сообщает телеканал Channel News Asia.

В японской столице и некоторых районах Японии ctqxfc действует режим ЧС, который изначально планировали отменить 12 июля.

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Однако, по данным местных СМИ, из-за ситуации с распространением COVID-19 эти меры могут продлить как минимум на две недели или даже на месяц.

Ожидается, что позже в среду состоится правительственное заседание по ограничительным мерам.

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должны пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что иностранных зрителей на Олимпиаду не допустят. Согласно последним решениям, лимит зрителей на Олимпийских играх будет установлен на уровне 50% вместимости объекта, максимум 10 тыс. человек.

Япония Токио ОИ-2021 Олимпиада

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