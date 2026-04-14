Урожай кофе в Бразилии в следующем сельхозгоду достигнет рекорда

Фото: Paulo Fridman/Corbis via Getty Images

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Урожай кофе в Бразилии в 2026/27 сельскохозяйственном году, который начнется в июле, может достичь рекордных 75,65 млн 60-килограммовых мешков, прогнозирует консалтинговая фирма Safras & Mercado.

Оценка была пересмотрена в сторону повышения с ожидавшихся ранее 71 млн мешков за счет того, что благоприятные погодные условия в этом году приведут к повышению урожайности.

Новый прогноз предполагает рост на 17% по сравнению с урожаем в этом сельхозгоду, сообщает агентство Reuters. При этом урожай арабики, как ожидается, увеличится на 29% - до 49,95 млн мешков, тогда как сборы сорта робуста сократятся на 1,2% - до 25,7 млн мешков.

"Хорошее количество дождей и более мягкие температуры позволили растениям хорошо развиваться, что способствует улучшению урожайности", - сказал аналитик по кофе Safras & Mercado Гил Барабах.

Бразилия является крупнейшим в мире производителем кофе.

