Fox News заплатит штраф в $1 млн из-за сексуальных домогательств

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Американский телеканал Fox News согласился выплатить рекордный штраф в $1 млн Комиссии по правам человека Нью-Йорка для урегулирования дела о сексуальных домогательствах в компании.

Иск является "первым в своем роде, поданным против одного из крупнейших новостных каналов со стороны органа по защите гражданских прав в стране", говорится в сообщении комиссии.

Штраф размером $1 млн является крупнейшим из когда-либо полученных за нарушения закона о правах человека Нью-Йорка, отмечается в сообщении.

"Мы рады добиться дружественного урегулирования этого вопроса. Fox News Media уже полностью соблюдает все требования, но сотрудничает с Комиссией по правам человека Нью-Йорка, продолжая масштабные превентивные меры против всех форм дискриминации и домогательства", - говорится в сообщении Fox News.

Комиссия начала расследование несколько лет назад в турбулентный для Fox News период после того, как бывшая ведущая телеканала Гретчен Карлсон подала иск против экс-главы Fox News Роджера Эйлса, обвинив его в домогательствах. В 2016 году она получила компенсацию в размере около $20 млн.

Эйлс, который умер в 2017 году, отрицал все обвинения в домогательствах.

Помимо Эйлса иски также были предъявлены ряду других сотрудников Fox News, в том числе экс-ведущему Биллу О'Рейли, который впоследствии покинул телеканал и также отрицал все обвинения.