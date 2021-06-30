Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:12Заразились
на 30.06В России 5 514 599+21 042В мире 181 810 449+384 664

Fox News заплатит штраф в $1 млн из-за сексуальных домогательств

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Американский телеканал Fox News согласился выплатить рекордный штраф в $1 млн Комиссии по правам человека Нью-Йорка для урегулирования дела о сексуальных домогательствах в компании.

Иск является "первым в своем роде, поданным против одного из крупнейших новостных каналов со стороны органа по защите гражданских прав в стране", говорится в сообщении комиссии.

В миреТелеведущий Билл О'Райли уволен с канала Fox NewsТелеведущий Билл О'Райли уволен с канала Fox NewsЧитать подробнее

Штраф размером $1 млн является крупнейшим из когда-либо полученных за нарушения закона о правах человека Нью-Йорка, отмечается в сообщении.

"Мы рады добиться дружественного урегулирования этого вопроса. Fox News Media уже полностью соблюдает все требования, но сотрудничает с Комиссией по правам человека Нью-Йорка, продолжая масштабные превентивные меры против всех форм дискриминации и домогательства", - говорится в сообщении Fox News.

Комиссия начала расследование несколько лет назад в турбулентный для Fox News период после того, как бывшая ведущая телеканала Гретчен Карлсон подала иск против экс-главы Fox News Роджера Эйлса, обвинив его в домогательствах. В 2016 году она получила компенсацию в размере около $20 млн.

Эйлс, который умер в 2017 году, отрицал все обвинения в домогательствах.

Помимо Эйлса иски также были предъявлены ряду других сотрудников Fox News, в том числе экс-ведущему Биллу О'Рейли, который впоследствии покинул телеканал и также отрицал все обвинения.

Fox News Роджер Эйлс

Новости по теме

Новости

В Турцию пустят туристов из РФ, привитых любой из российских вакцин

В Турцию пустят туристов из РФ, привитых любой из российских вакцин

Microsoft и Google завершили шестилетнее "патентное перемирие"

В Абхазии запретили свадьбы в ресторанах

"Прямая линия" с Владимиром Путиным

Путин заявил о передаче Украины под полное внешнее управление

Путин заявил о передаче Украины под полное внешнее управление

В Канаде открыли новый механизм появления иммунитета против SARS-CoV-2

Bild сообщил о хакерской атаке из РФ на банки в Германии

Пандемия коронавируса

РФПИ заверил Гватемалу, что поставки "Спутника V" продолжатся

РФПИ заверил Гватемалу, что поставки "Спутника V" продолжатся

Подлодка с "Калибрами" начала учения в Черном море на фоне маневров Sea Breeze

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 181,8 млн

Brent подорожала до $75,07 за баррель

Brent подорожала до $75,07 за баррель
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');