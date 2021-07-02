Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:29Заразились
на 02.07В России 5 561 360+23 218В мире 182 641 391+439 021

В парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" началась забастовка

В парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" началась забастовка
Фото: AP/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Один из терминалов аэропорта "Шарль-де-Голль" в пятницу оказался заблокирован объявившими забастовку сотрудниками, сообщают французские СМИ.

На фотографиях из терминала 2Е видно, как сотрудники аэропорта в оранжевых светоотражающих жилетах сидят на полу. Некоторые участники акции, напротив, стоят и блокируют проход пассажирам.

По информации местных СМИ, из-за акции протеста некоторые авиарейсы были задержаны, примерно на час. Пока никакие рейсы не отменены.

На сайте аэропорта опубликовано сообщение, в котором говорится, что в период с 1 по 5 июля "ожидаются возможные задержки авиарейсов" из-за забастовки.

Члены профсоюзов работников аэропорта требуют прекратить реализацию плана изменения трудовых договоров. По их мнению, этот план приведет к отмене ряда премиальных выплат.

Еще одна серия забастовок ожидается в "Шарль-де-Голле" на следующей неделе - 9 июля.

Франция Париж

Новости
Пандемия коронавируса

ВОЗ и ЮНЕСКО сочли необходимым тестировать на COVID-19 в школах

Лавров заявил о стягивании сил ИГ в Афганистан

Лавров заявил о стягивании сил ИГ в Афганистан

Что случилось этой ночью: пятница, 2 июля

S&P 500 обновил рекорд шестые торги подряд на фоне роста индексов США

S&P 500 обновил рекорд шестые торги подряд на фоне роста индексов США

Рост ядерного арсенала КНР вызвал беспокойство США

Посольство РФ в Вашингтоне отвергло причастность России к кибератакам в США

Посольство РФ в Вашингтоне отвергло причастность России к кибератакам в США

Космический грузовик "Прогресс МС-17" пристыковался к МКС

Генеральный прокурор США ввел мораторий на смертную казнь

Организации Трампа предъявили обвинение в неуплате налогов

Организации Трампа предъявили обвинение в неуплате налогов

Палата представителей США одобрила масштабный план по модернизации инфраструктуры

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');