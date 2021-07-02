В парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" началась забастовка

Фото: AP/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Один из терминалов аэропорта "Шарль-де-Голль" в пятницу оказался заблокирован объявившими забастовку сотрудниками, сообщают французские СМИ.

На фотографиях из терминала 2Е видно, как сотрудники аэропорта в оранжевых светоотражающих жилетах сидят на полу. Некоторые участники акции, напротив, стоят и блокируют проход пассажирам.

По информации местных СМИ, из-за акции протеста некоторые авиарейсы были задержаны, примерно на час. Пока никакие рейсы не отменены.

So we are here at the Charles de Gaulle Airport - CDG, Paris🇨🇵 na kuna strike ya workers, paralyzing activities in the whole International Airport. Hata Kenya hatujawahi fika hapa. @Ma3Route @KenyanTraffic pic.twitter.com/zLtbBDenKH — Kenya First 🇰🇪 (@_Kenyanese) July 2, 2021

Les salariés d'#ADP bloquent le terminal 2E à #Roissy Charles de Gaulle depuis ce matin pour protester contre un plan de la direction qui impose des baisses de salaires. Une manifestation a aussi lieu à #Orly ainsi que sur les routes. pic.twitter.com/yOyQRQIwxq — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) July 2, 2021

На сайте аэропорта опубликовано сообщение, в котором говорится, что в период с 1 по 5 июля "ожидаются возможные задержки авиарейсов" из-за забастовки.

Члены профсоюзов работников аэропорта требуют прекратить реализацию плана изменения трудовых договоров. По их мнению, этот план приведет к отмене ряда премиальных выплат.

Еще одна серия забастовок ожидается в "Шарль-де-Голле" на следующей неделе - 9 июля.