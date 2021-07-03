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В Мексиканском заливе воспламенился трубопровод

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Мексиканском заливе загорелся трубопровод нефтегазовой компании Pemex, передает телеканал Televisa.

Огонь был виден над водой у берегов города Сьюдад-дель-Кармен (штат Кампече, Мексика). По предварительным данным, причиной пожара стала утечка углеводорода на глубине 78 метров из регулирующего клапана между платформами. В тушении были задействованы три судна. Жертв и пострадавших нет. Эвакуировать персонал, находящийся рядом с местом происшествия, не пришлось.

Сьюдад-дель-Кармен в штате Кампече-крупнейшее месторождение сырой нефти с добычей 95 тысяч баррелей в день.

Мексиканский залив Pemex Мексика Сьюдад-дель-Кармен

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