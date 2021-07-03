В Мексиканском заливе воспламенился трубопровод

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Мексиканском заливе загорелся трубопровод нефтегазовой компании Pemex, передает телеканал Televisa.

Огонь был виден над водой у берегов города Сьюдад-дель-Кармен (штат Кампече, Мексика). По предварительным данным, причиной пожара стала утечка углеводорода на глубине 78 метров из регулирующего клапана между платформами. В тушении были задействованы три судна. Жертв и пострадавших нет. Эвакуировать персонал, находящийся рядом с местом происшествия, не пришлось.

NEW - Fire broke out on a subsea pipeline of the Pemex oil and gas company in the Gulf of Mexico. The fire is reportedly under control now.pic.twitter.com/kX7n7uf0sq — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 2, 2021

Сьюдад-дель-Кармен в штате Кампече-крупнейшее месторождение сырой нефти с добычей 95 тысяч баррелей в день.