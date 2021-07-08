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Молнию назвали причиной подводного пожара в Мексиканском заливе

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Утечка из газопровода и гроза стали причинами пожара в районе буровой платформы государственной Pemex в Мексиканском заливе в конце прошлой недели. Об этом сообщает Mexico News Daily со ссылкой на компанию.

Пожар начался 2 июля около 5:15 утра в 150 метрах от буровой платформы Ku-C добывающего комплекса Ku-Maloob-Zaap, расположенном на побережье Кампече. На тушение пожара ушло 5 часов.

Утечка в подводном трубопроводе позволила природному газу скапливаться на дне океана, и когда он поднялся на поверхность, то, скорее всего, воспламенился от удара молнии, пишет издание.

Шторм был настолько сильным, что операторы уже отключили насосные станции, обслуживающие морскую буровую установку, еще до аварии, отмечает издание.

"Не было разлива нефти, и немедленные меры по борьбе с поверхностным пожаром позволили избежать ущерба окружающей среде", - заявили в Pemex.

Ku-Maloob-Zaap является одним из наиболее продуктивных нефтяных месторождений Pemex, на долю которого приходится более 700 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, или примерно 40% от общего объема добычи компании, приводит Bloomberg данные министерства энергетики страны.

При этом добыча нефти на месторождении снижается по мере его старения, и у Pemex не хватает ресурсов для инвестиций в новые технологии добычи, пишет агентство. В течение полутора десятилетий объем производства Pemex ежегодно падает, и у нее самый большой долг среди всех крупных нефтяных компаний – почти $114 млрд.

Авария на буровой платформе Deepwater Horizon

За последние 11 лет крупнейшей аварией в Мексиканском заливе стал разлив нефти на месторождении BP. Авария на буровой платформе Deepwater Horizon на скважине Macondo, располагавшейся в море в 210 км к юго-востоку от Нового Орлеана, произошла 20 апреля 2010 года. Она привела к гибели 11 человек и одному из самых масштабных в истории отрасли разливов нефти. В результате возникшего пожара платформа затонула, а из скважины в течение 85 дней в океан вытекала нефть. В воды залива попало 473 млн литров нефти. Суд в США утвердил рекордный штраф BP за аварию в Мексиканском заливе - $20,8 млрд, которые компания должны выплатить в течение 16 лет. В общей сложности BP оценивала свои затраты в связи с аварией более чем в $53 млрд.

Мексиканский залив Pemex Мексика

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