Молнию назвали причиной подводного пожара в Мексиканском заливе

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Утечка из газопровода и гроза стали причинами пожара в районе буровой платформы государственной Pemex в Мексиканском заливе в конце прошлой недели. Об этом сообщает Mexico News Daily со ссылкой на компанию.

Пожар начался 2 июля около 5:15 утра в 150 метрах от буровой платформы Ku-C добывающего комплекса Ku-Maloob-Zaap, расположенном на побережье Кампече. На тушение пожара ушло 5 часов.

Утечка в подводном трубопроводе позволила природному газу скапливаться на дне океана, и когда он поднялся на поверхность, то, скорее всего, воспламенился от удара молнии, пишет издание.

NEW - Fire broke out on a subsea pipeline of the Pemex oil and gas company in the Gulf of Mexico. The fire is reportedly under control now.pic.twitter.com/kX7n7uf0sq — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 2, 2021

Шторм был настолько сильным, что операторы уже отключили насосные станции, обслуживающие морскую буровую установку, еще до аварии, отмечает издание.

"Не было разлива нефти, и немедленные меры по борьбе с поверхностным пожаром позволили избежать ущерба окружающей среде", - заявили в Pemex.

Ku-Maloob-Zaap является одним из наиболее продуктивных нефтяных месторождений Pemex, на долю которого приходится более 700 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, или примерно 40% от общего объема добычи компании, приводит Bloomberg данные министерства энергетики страны.

При этом добыча нефти на месторождении снижается по мере его старения, и у Pemex не хватает ресурсов для инвестиций в новые технологии добычи, пишет агентство. В течение полутора десятилетий объем производства Pemex ежегодно падает, и у нее самый большой долг среди всех крупных нефтяных компаний – почти $114 млрд.

Авария на буровой платформе Deepwater Horizon

За последние 11 лет крупнейшей аварией в Мексиканском заливе стал разлив нефти на месторождении BP. Авария на буровой платформе Deepwater Horizon на скважине Macondo, располагавшейся в море в 210 км к юго-востоку от Нового Орлеана, произошла 20 апреля 2010 года. Она привела к гибели 11 человек и одному из самых масштабных в истории отрасли разливов нефти. В результате возникшего пожара платформа затонула, а из скважины в течение 85 дней в океан вытекала нефть. В воды залива попало 473 млн литров нефти. Суд в США утвердил рекордный штраф BP за аварию в Мексиканском заливе - $20,8 млрд, которые компания должны выплатить в течение 16 лет. В общей сложности BP оценивала свои затраты в связи с аварией более чем в $53 млрд.