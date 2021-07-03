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Киргизия, Узбекистан и Таджикистан подписали протокол о демаркации границ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Правительственные делегации Киргизии, Узбекистана и Таджикистана во время переговоров в Фергане подписали протокол о месторасположении точки стыка государственных границ, сообщает пресс-служба киргизского кабинета министров в субботу.

"В ходе переговоров стороны обменялись предложениями по месторасположению точки стыка государственных границ трех стран. По итогам мероприятия подписан соответствующий протокол ", - говорится в сообщении.

Следующая встреча правительственных делегаций пройдет в Киргизии, добавили в пресс-службе.

В 2017 году Киргизия и Узбекистан подписали соглашение о делимитации 85% линии госграницы, ее общая протяженность составляет 1378 км. Оставшиеся 15 процентов спорных участков периодически становятся зоной конфликтов жителей приграничных районов.

25 марта в Ташкенте состоялось заседание правительственных делегаций Узбекистана и Киргизии по делимитации и демаркации узбекско-киргизской госграницы. Делегации сторон на переговорах возглавили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев.

По итогам переговоров состоялось подписание протокола совместного заседания правительственных делегаций по делимитации и демаркации узбекско-киргизской границы, согласно которому все спорные участки на совместной границе были урегулированы, в том числе путем обмена территориями.

По данным Госкомитета нацбезопасности Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.

Киргизия Таджикистан Узбекистан

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