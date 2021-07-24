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На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка на баткенском участке границы, сообщает в субботу Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

Там уточнили, что в местности Кум-Мазар Баткенского района Баткенской области Киргизии жители приграничья Таджикистана без согласования с киргизской стороной начали очищать участок, что привело к конфликту. На место прибыли пограничники Киргизии, представители местных органов власти и местные жители.

"Требованиям киргизской стороны прекратить работы таджикская сторона не подчинилась. Граждане Таджикистана попытались избить гражданина Киргизии. Словесная перепалка переросла в драку и закидывание камнями друг друга. В ходе конфликта со стороны таджикских пограничников были произведены выстрелы в сторону Киргизии. Киргизские пограничники произвели ответные выстрелы в сторону Таджикистана", - сообщили в Погранслужбе.

В результате перестрелки раненых и пострадавших с киргизской стороны нет. Сейчас в местности Кум-Мазар проводится встреча на уровне пограничных представителей сторон с участием сотрудников органов местного самоуправления и правоохранительных органов. Обстановка стабильная.

По данным Госкомитета нацбезопасности Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км. На границе периодически возникают конфликты между гражданами Киргизии и Таджикистана, наиболее серьезная эскалация за последнее время произошла в конце апреля.

Киргизия Таджикистан

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