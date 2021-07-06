Дания внимательно следит за кораблями и подлодками РФ у своих берегов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Дании внимательно следят за прохождением подводных лодок и кораблей ВМФ России через датские проливы в Балтийское море, заявил руководитель Национального центра морских операций командования Королевских ВМС Пер Ринг Хенриксен.

По данным датских ВМС, во вторник через пролив Большой Бельт в Балтийское море проследовали подводный ракетный крейсер "Князь Владимир" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков". Накануне через пролив прошел атомный подводный ракетный крейсера "Орёл". Датские ВМС опубликовали фотографии этих кораблей.

"Поскольку одной из наших основных задач является наблюдение за водами Дании, мы обычно следим за движением кораблей других стран либо на радаре, либо физически отправляя корабли или вертолеты, чтобы следовать за ними по их пути", - сказал Хенриксен.

"Все военные корабли и подводные лодки стран, не входящих в НАТО, представляют особый интерес и поэтому находятся под пристальным наблюдением", - подчеркнул он.

Военный также отметил, что, если суда проходят индивидуально через датские воды, они не обязаны сообщать об этом. Но если три или более корабля идут вместе, они должны уведомить о своем проходе датские власти, сказал Хенриксен.

"Становится постоянной традицией, что корабли и подводные лодки ВМФ России проходят через датские воды, чтобы попасть на военно-морской парад в конце июля. И пока они соблюдают правила Конвенции по морскому праву, у них есть полное право идти в датских водах", - отметил он.

В понедельник, 5 июля, штаб Северного флота (СФ) сообщил, что надводные корабли и три субмарины СФ, совершающие межфлотский переход из пунктов базирования на Кольском полуострове в Балтийское море, приступили к проходу проливной зоны.

"Корабли, подводные лодки и суда обеспечения разделены на несколько тактических групп. Первой проливы проходит группа в составе атомного подводного ракетного крейсера "Орёл" и большого десантного корабля "Пётр Моргунов"", - говорилось в сообщении.

За ними в Балтийское море войдут атомный подводный ракетный крейсер "Князь Владимир" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", потом - ракетный крейсер "Маршал Устинов" и атомная подводная лодка "Вепрь".

"Последней проливы пройдет дизель-электрическая подводная лодка "Владикавказ", - информировал штаб СФ.