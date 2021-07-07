Лавров и глава МИД Лаоса провели переговоры во Вьентьяне

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и Лаоса Сергей Лавров и Салёнсай Коммасит проводят переговоры во Вьентьяне.

"Здравствуйте, мой друг Сергей Лавров", - сказал на русском языке лаосский министр в начале переговоров.

Он напомнил, что накануне они в режиме ВКС приняли участие во встрече АСЕАН. Коммасит отметил, что хотел бы в ходе переговоров обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, региональные вопросы.

Со своей стороны Лавров отметил, что Москва высоко ценит позицию Лаоса, которая по многим вопросам совпадает с российской, а также дружеские отношения, сложившиеся между двумя странами. Российский министр подчеркнул, что отношения двух стран активно прогрессируют.

Перед началом встречи министры обменялись приветствиями и сфотографировались. Сначала оба министра были в масках, однако в какой-то момент Коммасит жестом предложил российскому коллеге снять маски.

"Только никому не рассказывайте", - пошутил в ответ Лавров, после чего они сфотографировались без масок.

Коммасит поблагодарил журналистов на русском языке, после чего они проследовали в комнату для переговоров.

Российский министр по пути снова надел маску, однако уже в начале переговоров снял ее, последовав примеру лаосского коллеги. Все члены обеих делегаций при этом остались в средствах защиты.