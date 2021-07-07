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Минобороны Украины рассчитывает получить в 2022 г. "москитный флот"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Украина не позже чем в 2022 году получит флот из небольших кораблей с боевыми возможностями, сообщил министр обороны страны Андрей Таран.

"Очень скоро, я думаю, не позже, чем в следующем году у нас будет, с помощью от Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, несколько маленьких кораблей, "москитный флот", но с реальными боевыми способностями: с современными противокорабельными ракетами, современным электронным оружием, которое позволит нам представлять определенную угрозу российским морским силам", - сказал Таран на конференции по вопросам реформ на Украине в Вильнюсе в среду.

При этом министр считает, что этого недостаточно. "Мы работаем над созданием больших способностей. В этом году я подписал приказ о приобретении для флота новых систем противокорабельных ракет, которые будут расположены на берегу. Мы думаем о том, какой тип противокорабельных ракет мы приобретем и откуда, чтобы установить на корвет, который мы строим в Турции", - отметил Таран.

Также министр рассказал о попытках развить возможности с ударными вертолетами. "Мы делаем новые лопасти для наших ударных вертолетов, и они также получат новые противокорабельные ракеты, которые могут быть использованы против врага", - пояснил Таран.

Андрей Таран Украина Минобороны Украины

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