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В США из-за тропического шторма "Эльза" погибли два человека

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Жертвами тропического шторма "Эльза" на юго-востоке США стали два человека, еще несколько получили травмы, также нанесен ущерб базе ВМС в штате Джорджия, сообщает в четверг Associated Press.

"Это начало сезона ураганов. Мы только что закончили праздновать День независимости и на нас грянул первый шторм, к сожалению, унеся с собой жизни", - цитирует агентство мэра Джексонвилла (штат Флорида, США) Ленни Карри.

Представитель базы ВМС США в Джорджии Скотт Бассет в свою очередь сообщил, что после удара стихии около 10 пострадавших были доставлены в больницу, некоторые постройки на базе были серьезно повреждены.

Между тем "Эльза" продолжает движение со скоростью 72 км/ч и в течение четверга, как ожидается, должна достигнуть северо-востока США.

Ранее "Эльза" ударила по островам Карибского бассейна, Ямайке, Доминиканской республике, Гаити и Кубе.

США

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