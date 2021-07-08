Кабмин Украины предложил СНБО применить санкции к 52 физлицам из Белоруссии

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер к физическим лицам из Белоруссии, среди них сын президента страны Александра Лукашенко.

Речь об этом идет в распоряжении правительства №749 от 7 июля.

В частности, с целью защиты национальных интересов кабмин внес на рассмотрение СНБО предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других санкций к 52 гражданам Белоруссии.

Среди санкций: запрет въезда и транзита через территорию Украины, а также блокирование активов.

В перечне физлиц, которые попадут под санкции, значатся:

Юрий Караев – помощник президента Белоруссии – инспектор по Гродненской области с 29 октября 2020 года, бывший министр внутренних дел, генерал-майор милиции; Иван Кубраков - министр внутренних дел республики с 29 октября 2020 года и ряд его заместителей; Иван Соколовский - начальник Минского следственного изолятора "Окрестина" (белор. Акрэсціна); Валерий Вакульчик - помощник президента - инспектор по Брестской области с 29 октября 2020, бывший председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии.

Кроме того, в перечень включены: Виктор Лукашенко - советник президента Белоруссии по вопросам национальной безопасности, член Совбеза республики (сын Александра Лукашенко - ИФ); Игорь Сергеенко - глава администрации президента; Иван Тертель - председатель КГБ и несколько его заместителей; Иван Носкевич - председатель Следственного комитета Белоруссии и ряд его заместителей; Петр Миклашевич - председатель Конституционного суда Белоруссии; Лидия Ермошина - председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии и более десятка ее подчиненных;

Отмечается, что такое предложение связано с решением Совета ЕС от 2 октября 2020 года и от 6 ноября 2020 года о введении санкций к физическим лицам, которые причастны к фальсификации результатов президентских выборов в Белоруссии, а также к лицам, которые причастны к нарушению декларации о правах человека, запугиванию, репрессиям, насильственному подавлению мирных протестов, применению пыток, задержанию, в том числе граждан Украины.