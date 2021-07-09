В результате авиакатастрофы в Швеции погибли девять человек

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Жертвами падения самолета в Швеции накануне стали девять человек, сообщила местная полиция.

"Это очень серьезный несчастный случай. Все, кто находился на борту разбившегося самолета, погибли", - говорится в сообщении на сайте шведской полиции.

По ее данным, на борту самолета DHC-2 Turbo Beaver в момент аварии находились восемь парашютистов и один пилот. Самолет рухнул вскоре после взлета недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта Эребру (Швеция) и загорелся.

"С большой печалью и скорбью я получил трагическую информацию об авиакатастрофе в Эребру. -Мои мысли с жертвами, их семьями и близкими в это очень трудное время", - написал премьер-министр Стефан Левен в твиттере.