Карликовая корова Рани стала популярной в Бангладеш

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Посетители стекаются на ферму в Бангладеш, чтобы увидеть карликовую корову по имени Рани, cообщает BBC News.

Бутанской корове почти два года. Она весит 28 кг. и имеет высоту всего 51 см.

Несмотря на локдаун из-за коронавируса, более 15 тыс. человек посетили Рани на ферме в Чариграме, недалеко от столицы Дакки. Управляющий фермой Хасан Ховладар говорит, что у Рани проблемы с ходьбой и она боится других коров на ферме, поэтому ее держат отдельно от остального стада.

"Она ест небольшое количество отрубей и соломы дважды в день, любит гулять на улице и, кажется, счастлива, когда мы берем ее на руки", - сообщил Хауладар.

Владелец сказал агентству, что в этом году представители Книги рекордов Гиннесса посетят его ферму, чтобы узнать, примет ли Рани титул самой маленькой коровы в мире. До исламского праздника Курбан-Байрам осталось всего несколько недель, потому появились предположения о том, что Рани будет продана для жертвоприношения. Однако на ферме заявили, что не собираются с ней расставаться.