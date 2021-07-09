Москва направила запрос в МИД Албании по поводу задержания 2 россиян

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Тиране направило в МИД Албании запрос в связи с задержанием там двух россиян, якобы обвиняемых в шпионаже, заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Официальные структуры Албании на этот счет не высказывались. Никакой информации по дипломатическим каналам нам не поступало. Посольством России направлен запрос в МИД Албании, на который пока нет ответа", - сказала она в ходе брифинга.

Захарова сообщила, что один из российских граждан ранее обратился в МИД с жалобой на длительное задержание и некорректное обращение с ним при пересечении границы Албании, куда он направился на отдых.

"В этой связи нашими дипломатами был предпринят демарш в Тиране. (...) Пока, судя по всему, речь идет об отработке вне какой-либо связи с реальностью пропагандистской установки Североатлантического альянса", - отметила Захарова.

"Мы будем не просто следить, но и оказывать нашим гражданам помощью по защите их прав", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что прокуратура Албании возбудима дело о шпионаже на учениях НАТО Defender Europe 2021 в отношении двух россиян.