СМИ сообщили о мощном взрыве в Тегеране
Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В восточной части Тегерана прогремел мощный взрыв, его причины неизвестны, сообщает Al Arabiya со ссылкой на иранское информационное агентство Fars.
Официальных сообщений о причинах громкого звука пока нет. Представитель иранской пожарной охраны Джалал Малеки заявил Fars, что им не поступала информация о взрыве.
По сообщению агентства, полиция обследует район Меллат-парка, но там нет признаков взрыва или пожара.
По неподтвержденным данным, взрыв произошел недалеко от здания в парке Меллат, где размещены штаб-квартиры государственной иранской телерадиокомпании "Голос Исламской республики Иран".
Massive explosion in Tehran , in a building adjacent to National Television pic.twitter.com/CoQPgiAAx0— MNA (@Engr_Naveed111) July 9, 2021
The Jerusalem Post отмечает, что сообщения о взрыве поступили спустя несколько часов после масштабной кибератаки на железнодорожную инфраструктуру Ирана. Атака привела к задержкам поездов, сбоям в работе касс и веб-сайта. Кроме того, хакеры опубликовали телефонный номер верховного правителя Ирана аятоллы Али Хаменеи в качестве номера, по которому можно звонить для получения информации о движении поездов.