СМИ сообщили о мощном взрыве в Тегеране

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В восточной части Тегерана прогремел мощный взрыв, его причины неизвестны, сообщает Al Arabiya со ссылкой на иранское информационное агентство Fars.

Официальных сообщений о причинах громкого звука пока нет. Представитель иранской пожарной охраны Джалал Малеки заявил Fars, что им не поступала информация о взрыве.

По сообщению агентства, п олиция обследует район Меллат-парка, но там нет признаков взрыва или пожара.

По неподтвержденным данным, взрыв произошел недалеко от здания в парке Меллат, где размещены штаб-квартиры государственной иранской телерадиокомпании "Голос Исламской республики Иран".

Massive explosion in Tehran , in a building adjacent to National Television pic.twitter.com/CoQPgiAAx0 — MNA (@Engr_Naveed111) July 9, 2021