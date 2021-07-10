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СМИ сообщили о мощном взрыве в Тегеране

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В восточной части Тегерана прогремел мощный взрыв, его причины неизвестны, сообщает Al Arabiya со ссылкой на иранское информационное агентство Fars.

Официальных сообщений о причинах громкого звука пока нет. Представитель иранской пожарной охраны Джалал Малеки заявил Fars, что им не поступала информация о взрыве.

По сообщению агентства, полиция обследует район Меллат-парка, но там нет признаков взрыва или пожара.

По неподтвержденным данным, взрыв произошел недалеко от здания в парке Меллат, где размещены штаб-квартиры государственной иранской телерадиокомпании "Голос Исламской республики Иран".

The Jerusalem Post отмечает, что сообщения о взрыве поступили спустя несколько часов после масштабной кибератаки на железнодорожную инфраструктуру Ирана. Атака привела к задержкам поездов, сбоям в работе касс и веб-сайта. Кроме того, хакеры опубликовали телефонный номер верховного правителя Ирана аятоллы Али Хаменеи в качестве номера, по которому можно звонить для получения информации о движении поездов.

Иран Тегеран

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