Бердымухамедов назначил своего сына вице-премьером по финансам и экономике

Также президент Туркменистана сменил председателя Центробанка

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о назначении своего сына Сердара вице-премьером по вопросам финансов и экономики.

Между тем ранее занимавший этот пост Гадыргельды Мушшиков возглавил Центробанк вместо Мердана Аннадурдыева, который освобожден от должности "в связи с переходом на другую работу". Ранее в феврале Аннадурдыев получил от президента строгий выговор с последним предупреждением.

Мушшиков также назначен управляющим Международным валютным фондом от Туркменистана и управляющим Азиатским банком развития от Туркменистана.

Другим указом президента Сердар Бердымухамедов освобожден от должности председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана и выведен из состава Государственного совета безопасности Туркменистана. Кроме того, он стал новым представителем от Туркменистана в Экономическом совете стран.

Новым председателем Высшей контрольной палаты назначен Довлет Ташлиев, который ранее занимал должность заместителя руководителя этой структуры.

Соответствующие указы главы государства, подписанные в пятницу на расширенном заседании Кабинета министров страны, опубликованы в субботу в газете "Нейтральный Туркменистан".

