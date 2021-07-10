Бердымухамедов назначил своего сына вице-премьером по финансам и экономике
Также президент Туркменистана сменил председателя Центробанка
Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о назначении своего сына Сердара вице-премьером по вопросам финансов и экономики.
Между тем ранее занимавший этот пост Гадыргельды Мушшиков возглавил Центробанк вместо Мердана Аннадурдыева, который освобожден от должности "в связи с переходом на другую работу". Ранее в феврале Аннадурдыев получил от президента строгий выговор с последним предупреждением.
Мушшиков также назначен управляющим Международным валютным фондом от Туркменистана и управляющим Азиатским банком развития от Туркменистана.
Другим указом президента Сердар Бердымухамедов освобожден от должности председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана и выведен из состава Государственного совета безопасности Туркменистана. Кроме того, он стал новым представителем от Туркменистана в Экономическом совете стран.
Новым председателем Высшей контрольной палаты назначен Довлет Ташлиев, который ранее занимал должность заместителя руководителя этой структуры.
Соответствующие указы главы государства, подписанные в пятницу на расширенном заседании Кабинета министров страны, опубликованы в субботу в газете "Нейтральный Туркменистан".
Карьера Сердара Бердымухамедова в правительстве
Сердар Бердымухамедов был назначен вице-премьером, председателем Высшей контрольной палаты и введен в Государственный совет безопасности 11 февраля 2021 года. В этой должности он также отвечал за цифровизацию и внедрение инновационных технологий в систему госуправления, в финансово-экономический сектор и в отрасли социальной сферы.
С 7 февраля 2020 года до 11 февраля 2021 года Сердар Бердымухамедов занимал должность министра промышленности и строительного производства.
С 17 июня 2019 года сын президента был руководителем Ахалского велаята (области) - центрального региона Туркменистана.