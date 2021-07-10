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Россия выдала Германии подозреваемого в попытке убийства

Эльшад Азизов отсидел срок в России за совершение двух грабежей

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Россия выдала Германии гражданина Азербайджана, подозреваемого в подрыве гранаты у входа в развлекательное заведение, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В аэропорту "Домодедово" состоялась передача представителям правоохранительных органов Германии Эльшада Азизова, также известного как Ельшад Гуламмирзаев, сказала она. В международном розыске фигурант находился по запросу комиссариата полиции немецкого города Саарбрюккен.

Азизову инкриминируется попытка убийства: в 2016 году он привел в действие ручную гранату рядом с входом в развлекательное заведение, где в это время находились люди. По предварительным данным, нападение произошло в ходе межэтнических столкновений.

"В июне 2018 года в Канавинском районе Нижнего Новгорода сотрудниками полиции в рамках обеспечения общественной безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу - 2018 Эльшад Азизов был задержан по подозрению в двух грабежах. За совершение данных преступлений Московский районный суд города Нижнего Новгорода назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. После отбытия наказания было принято решение о передаче фигуранта немецкой стороне", - сказала Волк.

Германия

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