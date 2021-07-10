Лукашенко объяснил причину стремления белорусов к независимости

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил стремление белорусов к независимости непокорностью и свободолюбием предков.

"Мы знаем, что стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием наших предков, которые никогда не были ни рабами, ни рабовладельцами. И никогда в истории они не были агрессорами, но всегда старались сохранить мир и согласие с ближайшими соседями", - сказал президент во время выступления на празднике "Купалье" в поселке Александрия Шкловского района.

Слова президента приводит пресс-службы главы государства.

"Поэтому единство народа Беларуси в его этническом, культурном и конфессиональном разнообразии незыблемо", - заверил Лукашенко.

Праздник в Александрии президент назвал особенным, так как он позволяет соприкоснуться с природой и вернуться в глубину веков. Оставленные предками традиция и знания именно и формируют основу белорусского народа, считает глава государства.

"Это сакральные знания о природных стихиях, целебных травах и оберегах. Знания, которые учат любить природу, ценить ее дары и беречь красоту, - сказал белорусский лидер. - Это связь языческих обрядов и христианских символов, ставшая основой веротерпимости и толерантности. Это истоки нашей преданности традиционным ценностям, главные из которых - семья, забота о детях, уважение к старшим поколениям. Вот откуда наш характер, наши привычки и наши традиции - оттуда, из тысячелетия", - заявил президент.