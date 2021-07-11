Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:23Заразились
на 11.07В России 5 783 333+25 033В мире 186 459 999+399 937

США изучат запрос Гаити об отправке военных после убийства президента

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Администрация США изучит запрос Гаити об отправке военнослужащих в эту страну после убийства президента Жовенеля Моиза для стабилизации там ситуации с безопасностью, заявил в воскресенье Fox News представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы анализируем запрос, как это было бы сделано при любом другом запросе о помощи здесь в Пентагоне. Мы изучаем его", - сказал он, добавив, что решение еще не принято.

Кирби добавил, что приоритет США - оказать Гаити помощь в расследовании обстоятельств нападения на Моиза. По его словам, с этой целью в Гаити в воскресенье отправляется группа, в состав которой входят сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) и министерства внутренней безопасности.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщает, что высокопоставленное официальное лицо в администрации президента накануне заявило, что у США на данный момент нет планов по оказанию военной помощи Гаити.

Моиз был убит в ночь на среду в своей резиденции, его супруга была тяжело ранена. В убийстве принимала участие группа наемников, в которой были "26 колумбийцев, опознанных по паспортам, а также двое американцев с Гаити", сообщил ранее начальник национальной полиции Гаити Леон Шарль на пресс-конференции.

Власти Гаити попросили Соединенные Штаты направить в страну американские войска для защиты ключевых объектов инфраструктуры после убийства Моиза.

Гаити США Джон Кирби

Новости по теме

Новости

Ричард Брэнсон с командой вернулся из суборбитального полета

Ричард Брэнсон с командой вернулся из суборбитального полета

Брэнсон отправился в суборбитальный полет на ракетоплане Unity

Virgin Galactic отложила старт суборбитального полета на полтора часа

Virgin Galactic отложила старт суборбитального полета на полтора часа

Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 июля

На газовом заводе в Сирии в расположении войск США произошел взрыв

Крупнейшее казино индейцев навахо снова начнет работу 12 июля

Крупнейшее казино индейцев навахо снова начнет работу 12 июля

Папа Франциск произнесет воскресную молитву из окна клиники в Риме

Папа Франциск произнесет воскресную молитву из окна клиники в Риме

Число жертв обрушения дома в Сёрфсайде достигло 86

Число жертв обрушения дома в Сёрфсайде достигло 86

В Бангладеш арестовали руководство фабрики после гибели 52 человек при пожаре

В Бангладеш арестовали руководство фабрики после гибели 52 человек при пожаре

Число заражений COVID-19 в мире превысило 186 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 186 млн
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');