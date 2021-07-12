Что случилось этой ночью: понедельник, 12 июля

Победа сборной Италии на Евро-2020, срок завершения строительства "Северного потока 2", обновленные рекомендации Минздрава по лечению COVID-19

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сборная Италии стала двукратным чемпионом Европы по футболу. В серии пенальти в финале турнира она оказалась сильнее Англии. Основное время встречи, прошедшей на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, завершилось со счетом 1:1, в дополнительное время голов не было.

- Строительство "Северного потока 2" завершится в августе. Об этом заявил исполнительный директор проектной компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. Он также отметил, что санкции США в отношении газопровода нарушили интересы Киева, так как Германия требовала сохранить транзит газа через Украину, а Россия обеспечивала это условие.

- Минздрав подготовит обновленные рекомендации по лечению COVID-19. По словам главного внештатного специалиста Минздрава Владимира Чуланова, специалисты "лучше стали понимать, как развивается болезнь" и "сейчас чуть больше стало молодых, которые болеют тяжелее, чем раньше".

- Партия президента Санду получит большинство в парламенте Молдавии. По предварительным данным, партия "Действие и солидарность" получает около 48% голосов избирателей, что может дать ей более 51 мандата из 101. Новые данные будут обнародованы утром, но расклад сил измениться уже не может.

- "Оранжевый" уровень опасности в Москве продлен до понедельника. В предупреждении Гидрометцентра России, которое действует до 19:00, говорится об аномально жаркой погоде и температуре, которая превысит норму на 7 и более градусов. "Оранжевый" уровень означает, что погода потенциально опасна, есть вероятность стихийных бедствий и ущерба.