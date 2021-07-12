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Минздрав подготовит обновленные рекомендации по лечению COVID-19

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения РФ (Минздрав) подготавливает обновленную, 12-ю версию методических рекомендаций по лечению COVID-19, сообщил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям, замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов.

Хроника коронавируса. Июль.

"Мы готовим 12-ю версию (методических рекомендаций Минздрава по лечению COVID-19 - ИФ), которая, надеемся, в ближайшее время будет готова. Идут совещания в рабочих группах касательно принципа, который мы бы хотели заложить в лечение", - сказал Чуланов в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

Он отметил, что специалисты "лучше стали понимать, как развивается болезнь", и уточнил, что "сейчас чуть больше стало молодых, которые болеют тяжелее, чем раньше".

"Тенденция в этом направлении есть, хотя по-прежнему основными группами риска являются люди старше 65 лет, и смертность наиболее высока именно для этой категории, а также у тех, кто имеет сопутствующие заболевания: сахарный диабет, хронические болезни сердечно-сосудистой системы, ожирение. Это наиболее серьезные группы риска", - подчеркнул главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям.

По словам Чуланова, ведомство вместе с экспертным сообществом продумывает "новые подходы к лечению".

"Некоторые препараты, применявшиеся до сих пор только в стационаре, предложим использовать в амбулаторной практике или на этапе дневного стационара. А в стационаре раньше начинать предупреждение избыточного воспаления, чем мы привыкли делать в предыдущую волну. Некоторые препараты рекомендуем назначать при более мягких проявлениях болезни", - пояснил эксперт в беседе с изданием.

Хроника 09 января 2020 года – 12 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Минздрав РФ коронавирус Владимир Чуланов

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