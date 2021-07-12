Более десяти протестующих задержаны на акции в Тбилиси

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Двенадцать человек задержаны полицией на акции оппозиции у здания центрального офиса правящей партии "Грузинская мечта" в Тбилиси в понедельник, сообщает МВД Грузии.

"Задержания начались после того, как участники акции вышли за рамки общественного порядка и закона о собраниях и самовыражении", - говорится в сообщении МВД.

Несколько десятков сторонников оппозиции проводили шумную акцию с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили. После того, как митингующие начали бросать в направлении здания баллончики с красной краской и яйца, полицейские, установившие кордон в несколько рядов, начали задержания.

Вечером в понедельник на площади перед парламентом Грузии проходила акция журналистов и сторонников оппозиции под тем же требованием отставки премьер-министра. Часть участников этой акции переместилась к офису "Грузинской мечты".

Протесты начались после того, как МВД Грузии вечером в понедельник обнародовало предварительные данные о причинах смерти 11 июля телеоператора Лексо Лашкарава, избитого противниками ЛГБТ на марше 5 июля на проспекте Руставели. Ведомство назвало вероятной причиной его смерти передозировку наркотиками. Участники акции протеста посчитали данные экспертизы о смерти Лашкарава клеветой.