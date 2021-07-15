МАГАТЭ в декабре оценит ядерную и радиационную безопасность в Белоруссии

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Пост-миссия МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности Белоруссии пройдет в декабре 2021 года.

"В ходе подготовительного совещания Госатомнадзор представил информацию об основных изменениях с 2016 года по настоящее время по направлениям, входящим в поле зрения миссии IRRS. Стороны обсудили предварительную программу и формат пост-миссии IRRS, определили, что в Беларуси она будет работать с 5 по 13 декабря 2021 года, запланировали визит на площадку БелАЭС. За два месяца до прибытия пост-миссии IRRS в страну белорусская сторона представит экспертам миссии соответствующие материалы для предварительного изучения", - сообщает госагентство "БелТА" со ссылкой на Госатомнадзор в четверг.

По информации агентства, представители Госатомнадзора 13-14 июля приняли участие в подготовительном совещании с МАГАТЭ перед проведением пост-миссии по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры (пост-миссия IRRS). Мероприятие было организовано в формате видеоконференции. В ходе совещания стороны обсудили тематические и административные аспекты подготовки к пост-миссии IRRS, определили формат, сроки ее проведения и мероприятия, которые необходимо выполнить для подготовки к пост-миссии.

"Первоочередной задачей предстоящей пост-миссии IRRS является обзор выполнения рекомендаций и предложений миссии IRRS 2016 года. Руководителем пост-миссии назначен заместитель директора Швейцарской федеральной инспекции по ядерной безопасности (ENSI) Джордж Шварц", - говорится в сообщении агентства.

По данным Госатомнадзора, миссия IRRS работала в Белоруссии в 2016 году. Более 20 экспертов во главе с генеральным директором Финского агентства по ядерной безопасности (STUK) Петтери Тииппана всесторонне изучили регулирующую инфраструктуру страны и деятельность на предмет их соответствия рекомендациям МАГАТЭ. Группа экспертов IRRS пришла к выводу, что в Белоруссии создана регулирующая инфраструктура ядерной и радиационной безопасности, в ходе миссии продемонстрирована твердая приверженность реализации принципов обеспечения ядерной и радиационной безопасности.

Эксперты отметили две положительные практики, сформулировали 25 рекомендаций и 20 предложений по дальнейшему совершенствованию регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности и ее отдельных компонентов, которые послужили основой для разработки соответствующего Национального плана мероприятий. Отчет миссии IRRS 2016 года размещен в открытом доступе на интернет-ресурсе Госатомнадзора.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом". Первый энергоблок станции был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня.

Физпуск второго энергоблока планируется до конца этого года, ввод в эксплуатацию – в первом полугодии 2022 года. После полного ввода двух энергоблоков БелАЭС сможет производить около 18,5 млрд кВт.ч в год, что обеспечит около 40% потребностей страны в электроэнергии.