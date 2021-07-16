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Лидеры США и ФРГ пообещали продолжить поддержку Украины

Также Байден и Меркель вместе выступили за дальнейшую евроинтеграцию Западных Балкан

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - США и Германия продолжат поддерживать территориальную целостность и евроатлантические устремления Украины, заявил президент США Джозеф Байден на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Мы продолжим выступать в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, ее евроатлантических стремлений", - сказал он, отметив при этом важность продолжения реформ на Украине.

По его словам, Вашингтон и Берлин продолжат "защищать восточные рубежи НАТО от действий России".

Кроме того, Байден заявил, что они с Меркель видят необходимость в дальнейшей интеграции государств Западных Балкан с ЕС.

"Мы согласились, что существует необходимость дальнейшего интегрирования Западных Балкан в европейские институты", - сообщил Байден.

В мае 2021 года Совет Европейского союза согласовал пересмотренную методологию расширения ЕС, которая будет применяться для присоединения к нему Черногории и Сербии. Госсекретарь по европейским делам Португалии, которая тогда председательствовала в Совете ЕС, Ана Паула Закариаш назвала процесс приема в ЕС западнобалканских стран "ключевым инструментом для продвижения демократии, верховенства права и соблюдения основных прав человека", которые, в свою очередь, служат двигателями экономического развития, социальной интеграции, способствуют региональному примирению и стабильности.

В марте 2020 года Совет ЕС принял рекомендации Еврокомиссии, в которых наряду с подтверждением "европейской перспективы" для региона Западных Балкан. Брюссель призывал активизировать проходящий довольно вяло процесс, сделав его более предсказуемым, динамичным, политически управляемым и строго обусловленным. При этом он может быть обратимым в случае несоблюдения объективных критериев.

Переговоры о присоединении Черногории к ЕС начались в июне 2012 года, о присоединении Сербии - в январе 2014 года. Из республик бывшей Югославии полноправными членами союза являются Словения и Хорватия.

США Германия Украина Ангела Меркель Джо Байден

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