Военные предупредили о провокациях в Сирии в день инаугурации Асада

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Российское военные предупреждают о планах террористов в Сирии осуществить инсценировку "химической атаки" в Идлибской зоне деэскалации, возможно, 17 июля, в день инаугурации президента.

"По имеющейся информации, террористы планируют осуществить инсценировку "химической атаки" на линии соприкосновения в районах населенных пунктов Серакаб и Хан-Шейхун с привлечением псевдогуманитарной организации "Белые каски" и местных медиаресурсов к постановочным съемкам для обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения", - заявил журналистам в пятницу замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, "возможная дата проведения провокации - 17 июля, в день инаугурации президента Сирии".

Кроме того, он отметил, что, по поступающим в ЦПВС данным, "спящими ячейками" террористов в населенных пунктах Даиль, Тафас, Нава, Джасим и Эс-Санамеин провинции Деръа осуществляется вербовка новых боевиков и их подготовка к проведению диверсий.

"В связи с возможными провокациями правительство страны предприняло ряд мер для обеспечения безопасности в южных районах Сирии. Подразделениями службы безопасности "Мухабарат" выставлены дополнительные посты, проводятся проверки автотранспорта с целью не допустить переброски оружия для "спящих ячеек" боевиков и предотвратить проведение терактов", - сообщил Кулить.

Президент Сирии Башар Асад победил на выборах в конце мая, набрав 95,1% голосов