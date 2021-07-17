ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на границе

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Минобороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле армянских военных позиций армии Азербайджана по всей протяженности государственной границы.

"16 июля с 20:40 до 22:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных на территории села Йухары Шорджа Басаркечарского района, и 17 июля примерно в 01:00 с направления села Мосесгех Бердского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении села Истису Кельбаджарского района и села Агдам Товузского района", - отмечается в информации.

Оборонное ведомство сообщает, что помимо этого 17 июля в 08:30 подразделения армянских вооруженных сил, расположенные близ села Араздейен Ведийского района, из оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

С целью подавления огневой активности противной стороны был произведен ответный огонь.

Минобороны подчеркивает, что среди личного состава армии Азербайджана нет потерь.

Руководитель пресс-службы Главного штаба ВС Армении Самвел Асатрян сообщал 6 июля о перестрелке между армянскими и азербайджанскими военнослужащими на востоке Армении.