Азербайджан сообщил об обстреле в Нахичевани со стороны Армении
Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Боевые позиции ВС Азербайджана в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной республики вновь подверглись обстрелу со стороны армянских военных.
"19 июля в 20:50 (19:50 мск) позиции Азербайджанской Армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики вновь подверглись обстрелу из оружия разного калибра с территории Армении", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Ведомство отмечает, что "с целью подавления огневой активности противной стороны был произведен ответный огонь".
"Потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет", - подчеркивает Минобороны.