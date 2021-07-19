Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:51Заразились
на 19.07В России 5 982 766+24 633В мире 190 418 205+420 400

Азербайджан сообщил об обстреле в Нахичевани со стороны Армении

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Боевые позиции ВС Азербайджана в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной республики вновь подверглись обстрелу со стороны армянских военных.

"19 июля в 20:50 (19:50 мск) позиции Азербайджанской Армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики вновь подверглись обстрелу из оружия разного калибра с территории Армении", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Ведомство отмечает, что "с целью подавления огневой активности противной стороны был произведен ответный огонь".

"Потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет", - подчеркивает Минобороны.

Азербайджан Армения Минобороны Азербайджана

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Мусульмане начинают праздновать Курбан-байрам с соблюдением ограничений из-за COVID-19

Адвокат Виктора Бабарико встретилась с подзащитным в колонии

Пандемия коронавируса

Франция вступила в четвертую волну пандемии COVID-19

Франция вступила в четвертую волну пандемии COVID-19

Сноуден предложил мораторий на торговлю ПО, следящим за людьми

Сноуден предложил мораторий на торговлю ПО, следящим за людьми

На Украине начались тактические учения "Три меча-2021" с участием стран НАТО

На Украине начались тактические учения "Три меча-2021" с участием стран НАТО

В испанской Марбелье машина въехала в летнюю террасу бара

ЕС оспорит в ВТО нормы РФ о субсидировании цены отечественных товаров при госзакупках

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

США, ЕС и НАТО обвинили Китай в злонамеренной киберактивности

США, ЕС и НАТО обвинили Китай в злонамеренной киберактивности

Robinhood задумала IPO более чем на $2 млрд

Robinhood задумала IPO более чем на $2 млрд
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');