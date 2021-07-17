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На украино-белорусской границе пьяный дальнобойщик протаранил шлагбаум

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - На пункте пропуска "Выступовичи" на границе Украины с Белоруссией водитель автоцистерны сбил шлагбаум, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Двигаясь на въезд в Украину, крупногабаритное транспортное средство выехало на полосу встречного движения, сбило шлагбаум и остановилось на территории пункта пропуска. Как оказалось, водитель грузовика был пьян. Он признался, что употреблял спиртное уже после оформления белорусскими пограничниками. Это употребление причинило ряд админправонарушений", - указывается в сообщении.

Пограничники Житомирского отряда оформили на водителя автоцистерны документы за злостное неповиновение пограничному наряду и нарушение пограничного режима. Кроме того, сотрудники Нацполиции завели административные дела за нарушение ПДД, повлекшее повреждение имущества, нетрезвое вождение без документов и мелкое хулиганство.

Украина Белоруссия

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