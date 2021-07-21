Пашинян и еще 15 человек отказались от депутатских мандатов в Армении

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, спикер действующего парламента Арарат Мирзоян и еще 14 кандидатов в депутаты от правящей партии "Гражданский договор" подали в Центральную избирательную комиссию заявления о самоотводе.

Список из 16 человек опубликовал в фейсбуке секретарь ЦИК Армен Смбатян. В числе отказавшихся от депутатских мандатов - глава правящей парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц, которая будет назначена послом в США, и.о. министра территориального управления Сурен Папикян, глава аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, и.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян.

Ранее Смбатян заявил, что первое заседание нового парламента Армении, в ходе которого будет избран премьер-министр республики, состоится 2 августа.

17 июля Конституционный суд Армении признал действительными результаты досрочных выборов в парламент 20 июня, на которых победу одержала партия и.о. премьер-министра Пашиняна.

Новый парламент Армении будет состоять из 107 депутатов. В соответствии с избирательным кодексом партия Пашиняна получила 71 депутатский мандат, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" - 29 мандатов, сформированный вокруг экс-президента Армении Сержа Саргсяна блок "Честь имею" - семь мандатов.

Получившая большинство политическая сила имеет право выдвинуть своего кандидата на пост премьер-министра, после утверждения его кандидатуры в парламенте президент республики подпишет соответствующий указ о назначении.