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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Филиппинах

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,4 произошло рано утром в воскресенье в южной филиппинской провинции Восточный Давао, расположенной на острове Минданао, сообщил Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии.

Эпицентр толчка залегал на глубине 42 км.

Институт информировал, что землетрясение носило тектонический характер, и предупредил, что не исключены повторные толчки, а также разрушения.

Пока информации о разрушениях и возможных пострадавших не поступало.

Филиппины Восточный Давао

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