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Коста-Рика конфисковала 4,3 тонны кокаина, прибывшего из Колумбии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Полиция Коста-Рики в воскресенье изъяла крупную партию кокаина, произведенного в Колумбии, сообщают местные СМИ.

По данным Costa Rica Hoy, агенты полиции по контролю за наркотиками (PCD) обнаружили 4,3 тонны кокаина, спрятанные в контейнерах с керамикой, которая прибыла из Колумбии. Изъятая партия наркотика перевозилась коммерческим судном, которое прибыло в порт Моин из колумбийского Турбо.

Данная партия кокаина является второй по величине за всю историю наркопреступности в Коста-Рике и самая крупная в этом году, отметили в министерстве внутренних дел страны.

Коста-Рика Колумбия

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