Передача охраны аэропорта Кабула турецким военным вызвала вопросы у МИД РФ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В МИД РФ выразили недоумение в связи с тем, что после вывода из Афганистана контингентов США и НАТО безопасность международного аэропорта Кабула будут обеспечивать турецкие, а не афганские военные.

"Турки это сделали по согласованию с американцами, а даже не с кабульской администрацией, это во-первых. Талибы (террористическая группировка запрещена в РФ - ИФ) однозначно сказали, что будут рассматривать любой остающийся натовский контингент, как оккупанта, это два. Третье: нас удивляет, что неужели за 20 лет все это американо-натовское военное сообщество не подготовило 600 афганцев, чтобы они были в состоянии обеспечивать работу кабульского аэропорта, это большой вопрос", - сказал "Интерфаксу" в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

В мае этого года президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган достигли договоренности о том, что турецкие военные будут играть ведущую роль в обеспечении безопасности аэропорта Кабула после завершения миссии НАТО в Афганистане.

Позднее в июне глава Минобороны Турции Хулуси Акар подтвердил готовность обеспечивать безопасность аэропорта Кабула при наличии соответствующих условий.

"При наличии соответствующих условий мы продолжим обеспечивать безопасность аэропорта имени Хамида Карзая", - сказал министр, добавив, что "никакого решения по данному вопросу пока не принято".

В середине июня Эрдоган заявил, что его страна готова сохранить военный контингент в Афганистане при наличии финансовой поддержки США после вывода оттуда войск НАТО.

США и НАТО объявили о начале вывода своих войск из Афганистана в апреле.