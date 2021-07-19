Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:20Заразились
на 19.07В России 5 982 766+24 633В мире 190 417 528+419 723

Передача охраны аэропорта Кабула турецким военным вызвала вопросы у МИД РФ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В МИД РФ выразили недоумение в связи с тем, что после вывода из Афганистана контингентов США и НАТО безопасность международного аэропорта Кабула будут обеспечивать турецкие, а не афганские военные.

"Турки это сделали по согласованию с американцами, а даже не с кабульской администрацией, это во-первых. Талибы (террористическая группировка запрещена в РФ - ИФ) однозначно сказали, что будут рассматривать любой остающийся натовский контингент, как оккупанта, это два. Третье: нас удивляет, что неужели за 20 лет все это американо-натовское военное сообщество не подготовило 600 афганцев, чтобы они были в состоянии обеспечивать работу кабульского аэропорта, это большой вопрос", - сказал "Интерфаксу" в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

В мае этого года президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган достигли договоренности о том, что турецкие военные будут играть ведущую роль в обеспечении безопасности аэропорта Кабула после завершения миссии НАТО в Афганистане.

Позднее в июне глава Минобороны Турции Хулуси Акар подтвердил готовность обеспечивать безопасность аэропорта Кабула при наличии соответствующих условий.

"При наличии соответствующих условий мы продолжим обеспечивать безопасность аэропорта имени Хамида Карзая", - сказал министр, добавив, что "никакого решения по данному вопросу пока не принято".

В середине июня Эрдоган заявил, что его страна готова сохранить военный контингент в Афганистане при наличии финансовой поддержки США после вывода оттуда войск НАТО.

США и НАТО объявили о начале вывода своих войск из Афганистана в апреле.

МИД РФ США Турция Афганистан Кабул Замир Кабулов

Новости по теме

Новости

В Мумбаи из-за ливней и оползней погиб 31 человек

В Мумбаи из-за ливней и оползней погиб 31 человек
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 190,4 млн

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 июня

Пандемия коронавируса

В Англии с 19 июля отменены почти все антиковидные ограничения

В Англии с 19 июля отменены почти все антиковидные ограничения

Талибы и Кабул согласились беречь гражданскую инфраструктуру

Талибы и Кабул согласились беречь гражданскую инфраструктуру
Пандемия коронавируса

Борис Джонсон уйдет на самоизоляцию после контакта с заболевшим главой минздрава

Борис Джонсон уйдет на самоизоляцию после контакта с заболевшим главой минздрава
Пандемия коронавируса

Число заражений COVID-19 в мире приблизилось к 190 млн

Число заражений COVID-19 в мире приблизилось к 190 млн

Что случилось этой ночью: воскресенье, 18 июля

Пандемия коронавируса

Глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид заразился COVID-19

Глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид заразился COVID-19

США обвинили Иран в задержке переговоров по СВПД

США обвинили Иран в задержке переговоров по СВПД
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');