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Украинская прокуратура расследует незаконные раскопки в Крыму

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - На Украине прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя открыла уголовное производство о незаконных масштабных археологических раскопках наа полуострове.

Как сообщило надзорное ведомство, из-за раскопок разрушаются и повреждены объекты материального культурного наследия Украины, например, церковь Иоанна Предтечи, Доковая башня, башня Константина, поселение вокруг Феодосии, античное городище Китей, город Акра, некрополь и поселение Кыз-Аул, крепость Керчь и поселение Боспорского Царства.

Производство открыто по обращениям общественных и правозащитных организаций.

Россия с марта 2014 года считает Крым своей территорией, а после внесения изменений в Конституцию в 2020 году в законодательстве ужесточили ответственность за призывы к нарушению территориальной целостности государства.

В июле на некрополе Кыз-Аул в Яковенкове сотрудники Института археологии Крыма под руководством Павла Гецко и волонтеры фонда "Археология" наачали раскопки. Сообщалось, что они уже нашли подвеску из египетского фаянса темно-синего цвета, которая изображает бога молчания Гарпократа (изначально - египетского бога Гора) в виде младенца с пальцем у рта, опирающегося на виноградную лозу. Ее нашли в грабительском отвале, в погребении античного времени. Находку передадут в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник.

Украина Крым Керчь Феодосия Акра Кыз-Аул

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