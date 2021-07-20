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Сирия применила российские комплексы ПВО для отражения ракетных ударов Израиля

Атаковавшие израильские истребители вошли в воздушное пространство Сирии через подконтрольную США зону

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Армия Сирии применила комплексы противовоздушной обороны российского производства, чтобы отразить 19 июля ракетные удары израильских истребителей, были уничтожены семь из восьми запущенных ракет, сообщили российские военные.

"Семь ракет были уничтожены дежурными силами сирийских ПВО комплексами российского производства "Панцирь-С" и "Бук-М2". Одна ракета повредила здание научно-исследовательского центра в населенном пункте Сфира провинции Алеппо", - сообщил во вторник заместитель руководителя Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, 19 июля четыре израильских истребителя вошли в воздушное пространство Сирии через подконтрольную США зону.

"19 июля в период с 23:39 по 23:51 четыре тактических истребителя Ф-16 ВВС Израиля, войдя в воздушное пространство Сирии через подконтрольную вооруженным силам США зону Эт-Танф, нанесли удар восемью управляемыми ракетами по объектам юго-восточнее города Алеппо", - сказал контр-адмирал.

Сирия Израиль Россия

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