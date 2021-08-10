Шойгу сообщил, что власти Сирии контролируют более 90% территории страны

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Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Правительство Сирии контролирует более 90% территории страны, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сирии помогла Россия. Потому что весь мир боролся с международным терроризмом, но к тому моменту, когда мы туда вошли, только 12% территории Сирии были подконтрольны правительству Сирии. На сегодняшний день это более 90%, и там жизнь продолжает постепенно нормализовываться", - сказал Шойгу в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория Смыслов".

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения Центра примирения враждующих сторон, военной полиции и морской пехоты.