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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:56Заразились
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Минздрав Турции призвал к бдительности во время Курбан-байрама из-за COVID-19

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал граждан не забывать сохранять социальную дистанцию в период празднования Курбан-байрама, поскольку число случаев заражения COVID-19 в стране растет, сообщает во вторник турецкая газета "Хюрриет".

Празднование Курбан-байрама в мире

"Не относитесь к ограничениям легкомысленно на радостях от праздника. Держитесь подальше от многолюдных мест. Не будьте беззаботными", - сказал Коджа.

По словам министра, число жителей Турции, которые получили как минимум одну дозу вакцины против COVID-19, перешло отметку в 39 млн благодаря активной кампании правительства по вакцинации, которая началась в январе. Коджа также сообщил, что за последние сутки было зарегистрировано свыше 7,6 тыс. случаев заражения COVID-19 и 50 смертей среди тех, у кого ранее выявили коронавирус. Кроме того, по его словам, число ежедневно выявляемых случаев коронавируса за неделю возросло на 30%.

За весь период пандемии в Турции было зафиксировано более 5,5 млн случаев заражения коронавирусом и около 50 тыс. смертей от заболевания.

Хроника 09 января 2020 года – 20 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Турция COVID-19 коронавирус Фахреттин Коджа

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