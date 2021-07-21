Белорусский КС предложил ограничить президентское правление двумя сроками

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Белоруссии предложено ограничить пребывание в должности президента двумя сроками и повысить до 40 лет возрастной ценз для избрания на этот пост.

Об этом заявил на заседании конституционной комиссии её председатель, глава Конституционного суда Пётр Миклашевич.

"В разделе (Конституции - ИФ) "Президент. Парламент. Правительство" предложено сохранить президентскую форму правления. Для занятия должности президента установить более высокий возрастной ценз - 40 лет, ценз оседлости - постоянное проживание в Республике Беларусь не менее 20 лет непосредственно перед выборами, ценз гражданства - не иметь гражданства иностранного государства", - сказал он.

Сейчас президентом Белоруссии может быть избран гражданин республики по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в стране не менее десяти лет непосредственно перед выборами.

В настоящий момент президентом Белоруссии является Александр Лукашенко. Он занимает пост с 1994 года, с тех пор неоднократно переизбирался.