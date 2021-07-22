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Таджикистан и РФ согласовали проект пенсионного обеспечения трудовых мигрантов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Все аспекты проекта соглашения по урегулированию вопросов пенсионного обеспечения трудовых мигрантов из Таджикистана в РФ согласованы таджикской и российской сторонами, сообщил на пресс-конференции в Душанбе директор Агентства социального страхования и пенсии Таджикистана Дилмурод Давлатзода.

"Спорные моменты проекта соглашения между Россией и Таджикистаном о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения были устранены путем обсуждения в форме видеоконференции. Проект внесен на рассмотрение в правительство по согласованию с МИД", - сообщил Давлатзода.

По его словам, в настоящее время Агентство социального страхования и пенсии Таджикистана с целью развития сотрудничества в области пенсионного обеспечения и социального страхования также ведет переговоры с Киргизией и Узбекистаном.

"В рамках официального визита президента Киргизии в Таджикистан было подписано соглашение о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения и социального страхования между двумя странами. (...) Накануне визита президента Узбекистана в Таджикистан было подписано соглашение между Агентством социального страхования и пенсионного обеспечения при правительстве Таджикистана и Внебюджетным пенсионным фондом при Минфине Узбекистана", - уточнил Давлатзода.

Граждане Таджикистана, работающие в тех странах, с которыми у Душанбе нет соответствующего соглашения, по достижению пенсионного возраста будут получать социальную пенсию, отметил Давлатзода.

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