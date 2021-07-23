Закон о коренных народах на Украине вступил в силу

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - На Украине в пятницу вступил в силу закон "О коренных народах Украины", который Верховная рада приняла 1 июля. Документ был обнародован в газете Верховной рады "Голос Украины".

Закон направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов, оказания им механизмов и инструментов работы с украинским государством. В частности, признаются представительные органы коренных народов. Он определяет, что коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы и крымчаки.

Отмечается, что коренные народы имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках Конституции и законов Украины. Они имеют коллективное и индивидуальное право на полное владение всеми правами человека и основными свободами.

Закон запрещает отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности коренных народов Украины.