КС Украины счел, что каждый ее гражданин должен владеть украинским языком

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Владение украинским языком является обязанностью каждого гражданина Украины, говорится в решении Конституционного суда страны по итогам рассмотрения конституционности закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

"Владеть украинским языком как языком своего гражданства – обязанность каждого гражданина Украины. При этом каждый гражданин Украины свободен в выборе языка или языков для личного общения", - говорится в документе, который был обнародован на сайте КС в четверг.

В нем отмечается, что порядок функционирования украинского языка как государственного и его поддержка государством должны сочетаться с уважительным отношением к языкам национальных меньшинств, исторически проживающих в пределах Украины, и обеспечением защиты языковых прав лиц, принадлежащих к таким меньшинствам.

"Украинский язык является неотделимым атрибутом украинской государственности, сохраняет свою историческую преемственность от древнекиевской эпохи. Украинский язык – непременное условие (conditio sine qua non) государственности Украины и ее соборности", - подчеркивают в КС.

Как отмечается в документе, нормы закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного никоим образом не дискриминируют русскоязычных граждан и не ограничивают перечень языков коренных народов и национальных меньшинств.

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию.

Закон, предусматривающий обязательное использование государственного языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни, вступил в силу 16 июля 2019 года. Уже через пять дней после вступления в силу в КС поступило конституционное представление 51 народного депутата относительно соответствия закона Конституции Украины. 14 июля 2021 года Конституционный суд вынес решение по данному представлению.