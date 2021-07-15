Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:03Заразились
на 15.07В России 5 882 295+25 293В мире 188 355 851+559 942

КС Украины счел, что каждый ее гражданин должен владеть украинским языком

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Владение украинским языком является обязанностью каждого гражданина Украины, говорится в решении Конституционного суда страны по итогам рассмотрения конституционности закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

"Владеть украинским языком как языком своего гражданства – обязанность каждого гражданина Украины. При этом каждый гражданин Украины свободен в выборе языка или языков для личного общения", - говорится в документе, который был обнародован на сайте КС в четверг.

В нем отмечается, что порядок функционирования украинского языка как государственного и его поддержка государством должны сочетаться с уважительным отношением к языкам национальных меньшинств, исторически проживающих в пределах Украины, и обеспечением защиты языковых прав лиц, принадлежащих к таким меньшинствам.

"Украинский язык является неотделимым атрибутом украинской государственности, сохраняет свою историческую преемственность от древнекиевской эпохи. Украинский язык – непременное условие (conditio sine qua non) государственности Украины и ее соборности", - подчеркивают в КС.

Как отмечается в документе, нормы закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного никоим образом не дискриминируют русскоязычных граждан и не ограничивают перечень языков коренных народов и национальных меньшинств.

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию.

Закон, предусматривающий обязательное использование государственного языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни, вступил в силу 16 июля 2019 года. Уже через пять дней после вступления в силу в КС поступило конституционное представление 51 народного депутата относительно соответствия закона Конституции Украины. 14 июля 2021 года Конституционный суд вынес решение по данному представлению.

Украина

Новости

В Великобритании за сутки впервые с января выявили более 48 тыс. случаев COVID

Пандемия коронавируса

ВОЗ признала, что версию об утечке COVID из лаборатории исключили слишком рано

Дипломатическое противостояние

Эстония вышлет российского дипломата

Эстония вышлет российского дипломата

Число погибших из-за наводнений в Европе достигло 48

В Бельгии из-за наводнения погибли шесть человек

МИД РФ счел циничными заявления властей США по ситуации на Кубе

Число жертв наводнения в Германии возросло до 19 человек

Куба после акций протеста разрешила беспошлинный ввоз продуктов и лекарств

Куба после акций протеста разрешила беспошлинный ввоз продуктов и лекарств

Квартальные результаты Daimler превзошли прогнозы, несмотря на дефицит чипов

В Германии после наводнения пропали без вести 60 человек

В Германии после наводнения пропали без вести 60 человек
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');