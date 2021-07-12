Путин заявил о последствиях применения украинского закона о коренных народах

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Последствия применения украинского закона о коренных народах могут быть сопоставимы с использованием оружия массового поражения в отношении России, заявил президент РФ Владимир Путин.

В своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев" Путин напомнил о внесенном в мае этого года в Верховную раду законопроекте о коренных народах, которыми признаются лишь те, кто составляет этническое меньшинство и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

"Закон принят. Новые семена раздора посеяны. И это в стране - как уже отмечал - очень сложной по территориальному, национальному, языковому составу, по истории своего формирования", - говорится в статье, опубликованной на сайте Кремля.

По мнению Путина, этот закон принуждает живущих на Украине русских людей отречься от своей идентичности и корней, что по силе последствий сопоставимо с применением оружия массового поражения.

"Самое отвратительное, что русских на Украине заставляют не только отречься от своих корней, от поколений предков, но и поверить в то, что Россия - их враг. Не будет преувеличением сказать, что курс на насильственную ассимиляцию, на формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением против нас оружия массового поражения", - заявил президент.

"В результате такого грубого, искусственного разрыва русских и украинцев - совокупно русский народ может уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы", - отметил он.

Ранее Путин заявлял, что украинский закон о коренных народах напоминает ему "теорию и практику нацистской Германии".

1 июля Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины, который определяет это понятие и признает таковыми народами крымских татар, караимов и крымчаков.