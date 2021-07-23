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При сходе оползня на западе Индии погибли 35 человек

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Не менее 35 человек погибли в оползне, вызванном проливными дождями в штате Махараштра на западе Индии, сообщает в пятницу Times of India со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранительных органов, ситуация в районе происшествия остается сложной, не исключено, что количество жертв может возрасти.

Ливневые дожди также привели к затоплению некоторых железнодорожных путей, из-за чего на перегонах встали поезда. Пассажиров до некоторых городов развозят на автобусах.

Некоторые железнодорожные пути повреждены, ведутся восстановительные работы.

Индия Махараштра

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