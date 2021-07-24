Число погибших из-за наводнений в Индии увеличилось до 110

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 110 человек погибли в результате оползней и наводнений, вызванных проливными дождями в западном индийском штате Махараштра, cообщает BBC News.

В штате зафиксирован самый сильный июльский дождь за последние десятилетия. Спасательные команды спешат эвакуировать выживших. Один прибрежный район был полностью отрезан после того, как рухнули мосты и вышки мобильной связи в этом районе. Власти попросили жителей подняться на крыши домов, откуда их могут обнаружить спасатели на вертолетах.

Глава штата Удхав Теккерей созвал экстренное совещание, на котором попросил чиновников помочь пострадавшим. Для оказания помощи в прибрежные районы направлены военно-морские силы Индии и аварийные службы.

Ранее, в пятницу, cообщалось о 35 погибших. Ливневые дожди привели к затоплению некоторых железнодорожных путей, из-за чего на перегонах встали поезда.

Синоптики говорят, что дожди продолжат идти в течение следующих нескольких дней. Сильные дожди в Мумбаи (административный центр штата Махараштра) не редкость, но в последние годы интенсивность дождей возросла.