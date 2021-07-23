Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:16Заразились
на 23.07В России 6 078 522+23 811В мире 192 573 994+568 919

Квартальная прибыль American Express выросла в девять раз

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2021 года чистая прибыль American Express, одного из лидеров американского рынка пластиковых карт, выросла в годовом измерении в девять раз, а выручка увеличилась на 33%.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $2,28 млрд против $257 млн годом ранее. Резкий рост в основном связан с роспуском резервов на сумму $866 млн на фоне "сильных показателей в сфере кредитования и продолжающегося улучшения макроэкономических прогнозов".

Чистая прибыль в расчете на акцию составила $2,8 по сравнению с $0,29 годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $1,63 на акцию.

Квартальная выручка AmEx увеличилась до $10,24 млрд по сравнению с $7,68 млрд за тот же период прошлого года. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя предусматривал рост до $9,57 млрд. Повышение выручки в компании объясняют, в частности, ростом расходов по картам.

Выручка AmEx в сфере обслуживания частных лиц в минувшем квартале увеличилась на 28% и составила $6 млрд, в сфере обслуживания торговых организаций - на 47%, до $1,2 млрд, в сфере коммерческих услуг - на 35%, до $3 млрд.

Акции AmEx на предварительных торгах в пятницу прибавляют в цене 3,3%. Капитализация компании с начала текущего года выросла на 41%.

США American Express

Новости

В Токио проходят протесты с требованием отменить Олимпиаду из-за COVID

В Токио проходят протесты с требованием отменить Олимпиаду из-за COVID
Олимпиада-2020

Церемония открытия Олимпиады. Онлайн

Церемония открытия Олимпиады. Онлайн

Более 50 человек погибли из-за наводнения в китайской провинции Хэнань

Более 50 человек погибли из-за наводнения в китайской провинции Хэнань

Астрономы впервые наблюдали кольцо экзопланеты, которое формирует спутники

В Белоруссии ликвидировали больше десятка неправительственных организаций

Талибы согласны на прекращение огня при условии отставки правительства Гани

Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились свыше 192,5 млн человек

Пандемия коронавируса

Премьер-министр Японии обсудил с главой Pfizer поставки вакцин в страну

Премьер-министр Японии обсудил с главой Pfizer поставки вакцин в страну

Что случилось этой ночью: пятница, 23 июля

Сенатор Круз будет добиваться введения санкций против "Северного потока 2"

Сенатор Круз будет добиваться введения санкций против "Северного потока 2"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');