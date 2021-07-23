Квартальная прибыль American Express выросла в девять раз

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2021 года чистая прибыль American Express, одного из лидеров американского рынка пластиковых карт, выросла в годовом измерении в девять раз, а выручка увеличилась на 33%.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $2,28 млрд против $257 млн годом ранее. Резкий рост в основном связан с роспуском резервов на сумму $866 млн на фоне "сильных показателей в сфере кредитования и продолжающегося улучшения макроэкономических прогнозов".

Чистая прибыль в расчете на акцию составила $2,8 по сравнению с $0,29 годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $1,63 на акцию.

Квартальная выручка AmEx увеличилась до $10,24 млрд по сравнению с $7,68 млрд за тот же период прошлого года. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя предусматривал рост до $9,57 млрд. Повышение выручки в компании объясняют, в частности, ростом расходов по картам.

Выручка AmEx в сфере обслуживания частных лиц в минувшем квартале увеличилась на 28% и составила $6 млрд, в сфере обслуживания торговых организаций - на 47%, до $1,2 млрд, в сфере коммерческих услуг - на 35%, до $3 млрд.

Акции AmEx на предварительных торгах в пятницу прибавляют в цене 3,3%. Капитализация компании с начала текущего года выросла на 41%.