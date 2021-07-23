В Армении сообщили об обстреле села Кут азербайджанскими военными

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - ВС Азербайджана интенсивно обстреливают позиции армянской армии в направлении села Кут Гегаркуникской области на востоке Армении, сообщают армянские СМИ со ссылкой на руководителя села Акопа Аветяна.

Ранее Минобороны Армении сообщило, что трое армянских военнослужащих получили ранения в результате огня со стороны азербайджанских вооруженных сил. В ведомстве отметили, что 23 июля ВС Азербайджана открыли огонь в направлении армянских позиций в Гегаркуникской области на востоке Армении.

"Этому предшествовали выстрелы на азербайджанских боевых позициях, что может быть результатом выяснения отношений между азербайджанскими военными. Об этом говорит тот факт, что Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военного в результате огня со стороны Армении. Заявляем, что армянская сторона не прибегала к ответным действиям до тех пор, пока азербайджанская сторона не открыла огонь по армянским позициям", - отметили в ведомстве.

По версии министерства обороны Азербайджана, 23 июля подразделения армянских вооруженных сил с позиций на территории Басаркечярского района обстреляли позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы, в результате снайперского выстрела погиб военнослужащий азербайджанской армии.

Минобороны отметило, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на указанном направлении, предпринимают ответные действия.