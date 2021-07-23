Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:13Заразились
на 23.07В России 6 078 522+23 811В мире 192 573 994+568 919

В Армении сообщили об обстреле села Кут азербайджанскими военными

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - ВС Азербайджана интенсивно обстреливают позиции армянской армии в направлении села Кут Гегаркуникской области на востоке Армении, сообщают армянские СМИ со ссылкой на руководителя села Акопа Аветяна.

Ранее Минобороны Армении сообщило, что трое армянских военнослужащих получили ранения в результате огня со стороны азербайджанских вооруженных сил. В ведомстве отметили, что 23 июля ВС Азербайджана открыли огонь в направлении армянских позиций в Гегаркуникской области на востоке Армении.

"Этому предшествовали выстрелы на азербайджанских боевых позициях, что может быть результатом выяснения отношений между азербайджанскими военными. Об этом говорит тот факт, что Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военного в результате огня со стороны Армении. Заявляем, что армянская сторона не прибегала к ответным действиям до тех пор, пока азербайджанская сторона не открыла огонь по армянским позициям", - отметили в ведомстве.

По версии министерства обороны Азербайджана, 23 июля подразделения армянских вооруженных сил с позиций на территории Басаркечярского района обстреляли позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы, в результате снайперского выстрела погиб военнослужащий азербайджанской армии.

Минобороны отметило, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на указанном направлении, предпринимают ответные действия.

Азербайджан

Новости

Олово подорожало до рекордного максимума

Олово подорожало до рекордного максимума

ЕСПЧ не стал применять обеспечительные меры по жалобе РФ к Украине

Олимпиада-2020

В Токио проходят протесты с требованием отменить Олимпиаду из-за COVID

В Токио проходят протесты с требованием отменить Олимпиаду из-за COVID
Олимпиада-2020

Церемония открытия Олимпиады. Онлайн

Церемония открытия Олимпиады. Онлайн

Более 50 человек погибли из-за наводнения в китайской провинции Хэнань

Более 50 человек погибли из-за наводнения в китайской провинции Хэнань

Астрономы впервые наблюдали кольцо экзопланеты, которое формирует спутники

В Белоруссии ликвидировали больше десятка неправительственных организаций

Талибы согласны на прекращение огня при условии отставки правительства Гани

Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились свыше 192,5 млн человек

Пандемия коронавируса

Премьер-министр Японии обсудил с главой Pfizer поставки вакцин в страну

Премьер-министр Японии обсудил с главой Pfizer поставки вакцин в страну
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');