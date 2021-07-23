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Минобороны Армении подтвердило перестрелку на границе с Азербайджаном

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Перестрелка на армяно-азербайджанской границе продолжается, сообщили "Интерфаксу" в Минобороны Армении.

"Перестрелка на границе продолжается, огонь не интенсивный и беспорядочный", - отметили в ведомстве.

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Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о продолжающихся перестрелках на границе с Арменией.

"В настоящее время продолжаются перестрелки на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы", - сообщает Минобороны. По данным ведомства, "подразделения армии Азербайджана ответным огнем подавляют огневую активность противника".

В свою очередь армянские СМИ со ссылкой на местные власти сообщили, что ВС Азербайджана интенсивно обстреливают позиции армянской армии в направлении села Кут Гегаркуникской области на востоке Армении. Руководитель села Кут Акоп Аветян сказал армянским изданиям, что обстрел с азербайджанской стороны продолжается. К позициям отправились машины скорой помощи.

Ранее Минобороны Армении сообщило, что трое армянских военнослужащих получили ранения в результате огня со стороны азербайджанских вооруженных сил, однако их жизни не угрожает опасность.

Армения Азербайджан Минобороны Армении

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