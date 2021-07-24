Посольство РФ призвало МОК исправить карту с включенным в состав Украины Крымом

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Посольство России в Токио призвало Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр исправить карту с некорректным присоединением Крыма к Украине. Об этом посольство сообщило на своей странице в Facebook.

"Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, вопрос о его принадлежности окончательно и бесповоротно закрыт. Исходим из того, что МОК и оргкомитет токийской Олимпиады внесут в упомянутую карту соответствующие исправления, приводящие изображение Крыма в соответствие с очевидной правовой и объективной реальностью", - говорится в сообщении.

Посольство РФ также отметило, что Крым вернулся в состав РФ "в результате свободного волеизъявления его жителей на референдуме, проведенном в полном соответствии с международными стандартами".

Карта можно увидеть на сайте в разделе "Расписание и результаты". Ранее она была опубликована с правильными границами, но после просьбы МИД Украины Крым присоединили к Украине.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские дипломаты вправе задать ряд вопросов Международному Олимпийскому комитету в связи появлением изображения Крыма как части Украины на сайте Олимпийских игр.