Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:07Заразились
на 23.07В России 6 078 522+23 811В мире 192 573 994+568 919

Посольство РФ призвало МОК исправить карту с включенным в состав Украины Крымом

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Посольство России в Токио призвало Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр исправить карту с некорректным присоединением Крыма к Украине. Об этом посольство сообщило на своей странице в Facebook.

СпортПесков отреагировал на изображение Крыма на сайте МОК как части УкраиныЧитать подробнее

"Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, вопрос о его принадлежности окончательно и бесповоротно закрыт. Исходим из того, что МОК и оргкомитет токийской Олимпиады внесут в упомянутую карту соответствующие исправления, приводящие изображение Крыма в соответствие с очевидной правовой и объективной реальностью", - говорится в сообщении.

Посольство РФ также отметило, что Крым вернулся в состав РФ "в результате свободного волеизъявления его жителей на референдуме, проведенном в полном соответствии с международными стандартами".

Карта можно увидеть на сайте в разделе "Расписание и результаты". Ранее она была опубликована с правильными границами, но после просьбы МИД Украины Крым присоединили к Украине.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские дипломаты вправе задать ряд вопросов Международному Олимпийскому комитету в связи появлением изображения Крыма как части Украины на сайте Олимпийских игр.

Крым Япония Украина РФ МОК Посольство РФ

Новости по теме

Новости

Законодатели США призвали МОК отложить Олимпиаду в Пекине в 2022 году

Законодатели США призвали МОК отложить Олимпиаду в Пекине в 2022 году
Пандемия коронавируса

Британские врачи обнаружили новую мутацию коронавируса

Британские врачи обнаружили новую мутацию коронавируса

Китай ввел санкции против американских чиновников

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по интеграции Украины в НАТО

Пандемия коронавируса

РФ открывает с 9 августа авиарейсы на курорты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

РФ открывает с 9 августа авиарейсы на курорты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
Пандемия коронавируса

РФ возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией с 9 августа

РФ возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией с 9 августа
Пандемия коронавируса

В ЕС разрешили прививать подростков вакциной Moderna от COVID-19

В ЕС разрешили прививать подростков вакциной Moderna от COVID-19

ЮНЕСКО не включила Большой Барьерный риф в список объектов "под угрозой"

Олово подорожало до рекордного максимума

Олово подорожало до рекордного максимума

ЕСПЧ не стал применять обеспечительные меры по жалобе РФ к Украине

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');