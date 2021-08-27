Кремлю не понравилась карта Германия с Кенигсбергом на плакатах в ФРГ

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Кремле в курсе распространения в Германии агитационных плакатов с довоенной картой Германии с Калининградской областью в ее составе и оценивают это отрицательно, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы знаем, видели сообщения СМИ, реакция у нас негативная, отрицательная, - сказал он. - Это же не имеет отношения к официальной позиции Берлина, и официальный Берлин не подвергает сомнению территориальную целостность РФ".

По его словам, несмотря на это, "очень важно понимать такие территориальные устремления определенных политических сил Германии".

24 августа издание Nordkurier сообщило, что в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания на улицах появились предвыборные плакаты 1949 года партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) с картой Германии в довоенных границах, с неразделенной Пруссией. Предствители региональных отделений партий уже заявили, что не причастны к расклейке этих плакатов.

В Германии в сентябре пройдут парламентские выборы.